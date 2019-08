Malika Ayane giudice X Factor 2019: chi è, età, vita privata e cosa sapere

Il 12 settembre va in onda la prima puntata di X Factor 13, la nuova edizione del talent canoro di Sky. Quest’anno abbiamo detto addio ad una colonna portante del programma: Fedez. Il rapper dopo anni nel ruolo di giudice ha deciso infatti di lasciare il programma per dedicarsi alla vita personale e professionale. Al suo posto sono arrivati nuovi artisti pronti a ricoprire al meglio il ruolo appunto di giudici di X Factor 2019. Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel Romano. Oggi vi portiamo a conoscere meglio Malika Ayane, la cantautrice che con le sue tonalità morbide e soavi è entrata nel cuore di tutti.

Vuoi sapere quando inizia la prima puntata e come vedere X Factor 2019?

Chi è Malika Ayane: età, vita privata e carriera

Uno dei nuovi giudici di X Factor 2019 è Malika Ayane, classe 1984, nata a Milano da padre marocchino e mamma italiana, la sua passione per la musica si sviluppa da subito. La cantante, dopo aver lavorato al Teatro La Scale, nel 2007 firma un contratto con la Sugar Music e il suo primo singolo è Feeling Better con il quale comincia a farsi conoscere. Nel 2009 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo quando conquista il primo posto con il brano Come Foglie. Nel 2010 vince il Premio della Critica del Festival con la canzone Ricomincio da qui; nel 2013 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il singolo E se poi. In ultimo nel 2015 arriva terza con Adesso e qui (nostalgico presente), che le permette di conquistare per la seconda volta il Premio della Critica.

Vita Privata Malika Ayane: cosa sapere sul nuovo giudice di XF13

Il nuovo giudice di X Factor 2019, Malika Ayane ha una passione spropositata per la musica e un amore viscerale per tutto ciò che è arte. Così non stupisce che per anni la cantante si sia legata al cantautore Cesare Cremonini. Poi è stata fidanzata con Federico Brugia e ora il suo compagno è il suo manager, Claudio Fratini.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI