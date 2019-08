Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono finalmente usciti allo scoperto: è esplosa la passione in Sicilia. Ecco le foto dal settimanale Chi.

Se ne parlava già qualche settimana fa: a fine luglio uscì una voce di corridoio che raccontava di un “amore segreto”, quello tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Non ci sono più dubbi: l’ex Miss Italia e l’attore sono finalmente usciti allo scoperto. Beccati dal settimanale CHI, si stanno godendo qualche giorno di relax a Pantelleria, in Sicilia: i paparazzi li hanno beccati in un momento di forte passione. Ecco il post di Chimagazine!

C’è una nuova coppia in giro: Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono usciti allo scoperto e nel mare della Sicilia si sono scambiati dei baci passionali. Il settimanale Chi li ha beccati nel momento più interessante, ovvero quello che conferma la loro relazione di cui si parlava già da qualche settimana. Questo il post pubblicato da Chimagazine sulla sua pagina Instagram:

Lui è il famoso attore, lei showgirl, ex Miss Italia e sono entrambi reduci da due drastiche rotture. Fabio è stato fidanzato per molti anni con Anny Centis, la giovane modella, mentre la storia di Eleonora con la Iena, Nicolò De Devitiis, è finita dopo oltre un anno d’amore. Il giornale di Alfonso Signorini svela che i due piccioncini si sono conosciuti solo da qualche mese ma vivono già una grande passione.