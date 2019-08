Melissa Satta, la posa è troppo ‘hot’: arriva il commento di Boateng

Foto bollente per Melissa Satta su Instagram e arriva subito il commento di Boateng.

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sono loro una delle coppie più seguite e chiacchierate. I due, dopo essersi lasciati per alcuni mesi, hanno deciso di rimettersi insieme e ora i genitori del piccolo Maddox Prince sembrano amarsi più di prima, arrivando anche ad aver qualche picco di gelosia. Le loro foto infiammano sul web e proprio Melissa su Instagram ha pubblicato una foto molto hot che ha scatenato il commento del calciatore della Fiorentina.

Melissa Satta Instagram: la foto bollente che fa scatenare Boateng

Melissa ha pubblicato una foto mentre è in vacanza che la ritrae sdraiata in spiaggia in una posa particolarmente hot che mette in risalto tutte le sue bellissime forme. Kevine Prince Boateng ha immediatamente commentato lo scatto. La didascalia della foto scritta da Melissa è molto romantica: “Le nuvole in cielo… sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente”. Boateng dal canto suo risponde citando la canzone di Dj Snake, Taki Taki, proprio per far notare come la posa sia super sensuale. I fan sotto il suo commento hanno risposto dicendogli che è molto fortunato ad essere fidanzato con Melissa e tra un po’ di invidia e qualche incentivo a pensare al calcio piuttosto che alla fidanzata, la foto neanche a dirlo ha ottenuto una vera e proprio pioggia di like. Sembra che la separazione ai due abbia fatto molto bene e che ora la coppia Satta Boateng abbia assolutamente ritrovato amore e complicità. Sono una bella coppia e ogni foto, commenti inclusi, non fa altro che rinnovare e aumentare il loro amore sfrenato.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI