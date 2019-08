Simona Ventura, colpo basso per lei a pochi giorni dal nuovo programma

Simona Ventura, arriva un ‘colpo basso’ per lei proprio a pochi giorni dalla partenza del suo nuovo programma sul calcio

Simona Ventura sta per tornare alla carica sulle reti nazionali: sì, perché dopo un periodo in cui è stata lontana, per la precisione in Albania per un programma sportivo, è pronta a tornare in Italia. A tornare e in grande stile, con i programmi che piacciono a lei: quelli sul calcio. Nell’ultima apparizione nella televisione italiana, Simona Ventura è stata alla conduzione di Temptation Island Vip. Ricordiamo ancora, infatti, la presenza nella trasmissione del suo ex Stefano Bettarini con la nuova compagna, Nicoletta Larini. E ricordiamo anche quanto è stata brava Simona nel gestire il rapporto con la coppia nei panni di conduttrice del programma. Una prova non da tutti.

Simona Ventura torna al calcio: l’attacco pungente di Paola Ferrari

La avremo di nuovo in tv, precisamente in Rai: Simona Ventura è pronta ad un grande ritorno. Le è stato affidato un programma di calcio: ‘La Domenica Ventura’. Un’ora di trasmissione che partirà alle ore 12 e andrà avanti fino alle 13.

Paola Ferrari, collega di Simona Ventura, ha voluto lanciare il suo attacco pungente alla conduttrice in occasione del ritorno in tv con un programma sportivo. Queste le sue dichiarazioni al settimanale, ‘Chi’: “Dovrei vedere il suo programma: sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra “Temptation Island Vip”, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio”. Come detto, Simona Ventura è stata alla conduzione, lo scorso anno, di Temptation Island Vip, un programma che non ha nulla a che vedere con il calcio. Tuttavia, Simona Ventura sembrava perfetta per quel format in quel preciso momento. Anche perché un po’ tutti i telespettatori volevano capire come si sarebbe comportata con il suo ex, Stefano Bettarini, e la sua nuova compagna. Comunque sia, il lavoro di Simona Ventura è sempre stato incentrato sul calcio. Ha sempre lavorato nel settore sportivo e adesso sta per tornarci con un programma creato apposta per lei, che tra l’altro prende anche il suo nome.

Poi, Diletta Leotta…

Ce n’è per tutti. Non solo Simona Ventura tra le dichiarazioni di Paola Ferrari, anche Diletta Leotta. Ecco cosa ha detto sulla conduttrice di Dazn: “Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò”.