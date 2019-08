Concorrenti Bake Off Italia 2019: chi è Annamaria?

Chi è Annamaria, la nuova concorrente di Bake Off Italia 7: tutto quello che serve sapere.

Tutto pronto per urlare “Dolci in Forno”. Benedetta, Clelia, Knam e Damiano sono ai blocchi di partenza e con loro i 18 aspiranti pasticceri che si giocheranno il titolo di nuovo vincitore di Bake Off Italia 7. L’edizione 2019 del programma è pronta e manca pochissimo alla messa in onda del programma di pasticceria più amato d’Italia. Come ogni anno i giudici metteranno a dura prova i concorrenti prescelti che, torta dopo torta, creazione dopo creazione, dovranno cercare di aggiudicarsi i favori dei giudici e superare le prove per arrivare in finale. Tante le novità in questa edizione, a cominciare dalla location che diventa molto interessante tutta in stile anni ’50. Noi di SoloGossip però vi portiamo intanto a conoscere alla perfezione tutti i concorrenti di Bake Off Italia 7 così, a pochi giorni dall’inizio del programma potrete inziare già a trovare il vostro pasticcere preferito. Oggi conosciamo meglio Annamaria.

Volete sapere la data di inizio di Bake Off Italia 7?

Annamaria, tutto sulla concorrente di Bake Off Italia 7

Il volto buono di una mamma o di una giovanissima nonna, Annamaria si è aggiudicata un posto da concorrente e un bancone a Bake Off Italia 7. Tra le sue passioni, oltre alla pasticceria, troviamo i gioielli e oggi, Annamaria 53 anni, vive a Paestum. Come mai la passione dei gioielli? Semplice, i suoi genitori erano orafi e Anna stessa ha condotto questa professione per tanti anni. Però, sotto sotto, il suo sogno era un altro: la pasticceria. Così tra oro, diamanti e argento, Annamaria cucinava torte e ora, a 53 anni ha deciso di mettersi alla prova con altri concorrenti e cercare di vincere Bake Off Italia. Il suo vero valore sarà quello davanti ai fornelli? Lo vedremo, ma sicuramente la manualità comprovata nella riparazione di gioielli la potrebbe aiutare a rifinire e modellare le torte più belle di tutta Bake Off. Sarà lei la vincitrice?

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI