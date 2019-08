Stash in slip in piscina su Instagram: il leader dei TheKolors non nasconde niente

Stash Fiordispino Instagram, da Amici alle foto bollenti in piscina? E la fidanzata?

È estate, il web si riempie di foto di artisti, showgirl, cantanti, ballerini in vacanza o in piscina che mostrano a tutti i loro fisici statuari. Così, dopo aver visto il lato B di Andreas Muller, il mondo di Amici riscopre un altro fisico da urlo, quello di Stash che sembra essere senza fidanzata (o forse Stash Fiordispino fidanzata non ne ha ed è single?). Il cantant leader dei TheKolors si sta concedendo il giusto riposo in piscina. Niente di strano, non fosse che decide di fare il bagno in slip, firmati, e l’occhio delle fan scivola dove non dovrebbe. Così Instagram si infiamma e questi ultimi giorni d’estate si fanno bollenti. Poco importa l’altezza di Stash, oppure le curiosità che vertono su Stash figlio di… questa volta c’è solo da guardare!

Stash Fiordispino Instagram: la foto in slip fa girare la testa

Stash è un cantante affermato. Ha esordito tanti anni fa con il gruppo TheKolors ad Amici, ma la loro carriera in realtà era già piuttosto solida con anche diversi concerti in cui hanno aperto i live di artisti come Paolo Nutini. Insomma, quando sono approdati ad Amici di Maria De Filippi erano belli, bravi e molto grintosi. Così non stupisce che una volta terminato il talent la carriera della band sia decollata. Tra jingle pubblicitari, collaborazioni di successo, dischi in vetta alle classifiche, la band di Stash, i TheKolors è diventata una delle più affermate nel panorama musicale italiano. Ma non finisce qui. Il frontman della band, Stash, ha deciso di accettare il ruolo di professore ad Amici, tornando così a “casa” e cercando di aiutare i giovani aspiranti talenti a trovare il loro posto nel mondo. Oltre alla bravura però, visto l’ultimo scatto, non possiamo non notare anche un fisico niente male di Stash su Instagram. Sul popolare social infatti il cantante si è fatto fare una foto dall’alto in piscina. Didascalia ironica, sguardo ammiccante, fisico niente male. E subito è pioggia di like per il leader dei TheKolors, del resto. Come dare torto a tutti i fan e le fan che hanno premiato la foto con un cuore?

