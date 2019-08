Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli sono amatissime dal pubblico: una di loro ha appena annunciato di essere incinta, ecco quale delle tre aspetta un figlio.

Le sorelle Valli sono davvero bellissime. Beatrice è stata corteggiatrice e scelta di Marco Fantini, con cui ha construito una famiglia meravigliosa, composta dal piccolo Alessandro, nato dalla sua relazione con Nicolas Bovi, e da Bianca, nata dall’amore con Marco. Anche Ludovica è un’ex protagonista di Uomini e Donne e attualmente è un’influencer molto amata sui social. Poi c’è Eleonora, diventata ‘famosa’ attraverso le sorelle, che oggi è a tutti gli effetti un personaggio amato dal pubblico e ha da poco avuto un meraviglioso bimbo dal suo compagno. Una delle tre ha appena annunciato di essere in dolce attesa: di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Bebè in arrivo in casa Valli: ecco quale delle tre sorelle ha annunciato di essere incinta

Le tre sorelle Valli sono davvero delle ragazze bellissime. Unite e sempre sorridenti, trasmettono sempre positività con i loro bei sorrisi e il loro legame indissolubile. Mamme innamorate, Beatrice ed Eleonora, zia affettuosa Ludovica, cercano di trascorrere più tempo possibile insieme nonostante i tanti impegni di lavoro e la distanza. Una di loro ha appena annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. DI chi si tratta? Primo figlio per Ludovica, secondo per Eleonora o terzo per Beatrice?

Ebbene sì, avete letto bene, si tratta proprio di Eleonora! Già mamma del piccolo Carlo Alberto, che ha compiuto 1 anno lo scorso maggio, la sorella maggiore delle Valli ha annunciato di essere di nuovo in attesa. Stando alle sue parole, la gravidanza è stata una sorpresa ‘inaspettata’, il che l’ha resa ancora più bella. Le sue parole sono piene di amore, e anche se non manca qualche piccola, comprensibile, ansia per il dover ricominciare tutto da zero a poco tempo dalla nascita di Carlo Alberto, Eleonora sa di star regalando al suo piccolo una gioia incredibile, quella di un fratellino o di una sorellina. Da parte nostra i migliori auguri alla famiglia Valli!

PEr rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI