Taylor Mega ha infiammato Instagram con l’allenamento in palestra: decolleté da urlo in primo piano, poi l’incredibile annuncio ai followers.

Taylor Mega è una donna dalle mille sorprese. Sempre pronta a far impazzire i fan con degli scatti super hot, è anche una ragazza senza peli sulla lingua e non ha problemi a esprimere la sua opinione su ogni argomento. Ultimamente sta facendo chiacchierare molto la sua particolare amicizia con l’ex gieffina Erica Piamonte, tanto che in molti si chiedono se tra le due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Insomma, Taylor non smette mai di far parlare di sé e con le ultime storie pubblicate su Instagram ci è riuscita ancora: ecco l’incredibile annuncio fatto ai fan durante un allenamento ‘hot’ in palestra.

Taylor Mega stuzzica i fan con un allenamento ‘hot’ in palestra: poi l’incredibile annuncio

Taylor Mega ama provocare. L’influencer è molto aperta e disinibita e spesso e volentieri stuzzica i suoi ammiratori. Nelle ultime storie Instagram, è in palestra e sta correndo sul tapis roulant. Il suo top è molto corto e leggermente trasparente, perciò il decolleté esplosivo e da urlo di Taylor è in primo piano, e si vede anche qualcosina di ‘troppo’. Un belvedere, dunque, per i fan della bionda modella, che rimane in silenzio e si limita a farsi guardare mentre corre e lega i suoi lunghi capelli color oro.

Sul video, però, c’è una didascalia che non è certo passata inosservata. Taylor infatti, come si vede dall’immagine postata di seguito, ha fatto un annuncio molto particolare ai fan. ‘Gym gym gym. Preparazione per un progetto che morirete tutti. Ciao’. Parole molto strane, quelle di Taylor, che a quanto pare si sta preparando per un nuovo incredibile progetto. Di che si tratta esattamente? Beh, per ora non è dato saperlo. Taylor ha solo dato una piccola anticipazione e probabilmente più in là svelerà qualcosa in più su questo nuovo progetto. Per ora, sappiamo solo che sarà incredibile, almeno a giudicare dalle sue parole.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI