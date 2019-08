La moglie di Enrico Brignano, Flora Canto, ha annunciato su Instagram di essere stata in ospedale per circa 10 giorni e di aver subito un’operazione.

Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, non ha vissuto affatto un’estate facile. Stando a quanto si apprende dal suo ultimo post, la bella romana è stata costretta a trascorrere gli ultimi dieci giorni in ospedale. Ad annunciarlo è la diretta interessata. Che, tramite un post Instagram, ha informato e tranquillizzato i suoi sostenitori. Non sappiamo, ovviamente, cosa abbia avuto di specifico la giovane donna. Da quanto si evince dalle sue parole social, però, l’attrice ha subito un duro intervento chirurgico. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa dichiara.

Flora Canto in ospedale: ecco cosa le è successo

Flora Canto: il nome non vi sarà, senza alcun dubbio, sconosciuto. In effetti, è proprio così. L’attuale moglie di Enrico Brigano non solo è una brava e stimata ed attrice, ma, in passato, è stata una delle corteggiatrici ed, in seguito, troniste di Uomini e Donne. Da quel momento, la romana ne ha fatta di strada. Riscuotendo, come dicevamo, un successo davvero clamoroso. Non soltanto dal punto di vista teatrale, ma anche in termini social. È proprio su Instagram che, pochissime ore fa, la moglie del comico romano ha annunciato ai suoi sostenitori di essere stata in ospedale. Ebbene si. Per circa 10 giorni, stando a quanto si apprende dal post social, la giovane attrice e cantante è stata costretta ad allontanarsi da casa per potersi curare. Non sappiamo, cosa le sia successo nello specifico. Flora, infatti, non racconta ogni minimo particolare. Quello che conta è che, dopo 10 giorni tra flebo, digiuni e un’operazione chirurgica, tutto sia andato alla grande. Può ritornare a casa sua, la giovane Canto. Dalla sua famiglia, da suo marito e, soprattutto, dalla sua piccola.

