Belen Rodriguez è incinta di una bimba? La showgirl e Stefano De Martino stanno per diventare per la seconda volta genitori? I fan esultano su Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro del gossip da quando sono ritornati insieme: sulla showgirl e conduttrice se ne sono dette davvero tante eppure lei è sempre rimasta in silenzio a godersi la vita insieme a suo marito e a suo figlio Santiago. Gira voce da settimane ormai che l’argentina sia in dolce attesa: alcune IG story curiose hanno fatto impazzire i fan e l’ipotesi è iniziata a crescere sempre più. È arrivata finalmente la conferma: il ballerino napoletano e la showgirl diventeranno presto genitori. Ecco cosa ha pubblicato poco fa Belen.

Belen Rodriguez e Stefano, “Bimba in arrivo!”: i fan esultano su Instagram

Gli indizi aumentano sempre di più: poco fa Belen Rodriguez ha pubblicato un post su Instagram in cui Santiago è affacciato su un letto a castello e si legge scritto un nome ben preciso: Penelope. Sarà questo il nome di sua figlia? In questo modo conferma di essere incinta?

I fan sono impazziti subito dopo la pubblicazione del post ed infatti la foto è stata letteralmente invasa in pochissimo tempo da like e commenti. “3.2.1. Tutti a gridare GRAVIDANZA CONFERMATA dopo questo post”, “Bambina in arrivo ?”, “Sarebbe un bellissimo nome se arrivasse la femminuccia. Intanto godetevi l’amore ritrovato e l’amore grande ed infinito x santiago”, “Segnale di bimba in arrivo? “: sono questi solo alcuni dei pensieri degli utenti che sperano di vedere una mini Belen. Saranno accontentati? Restiamo tutti in attesa di nuovi indizi…