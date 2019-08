Valeria Marini è stata vittima di un brutto episodio su Instagram: presa di mira su un argomento molto delicato, risponde ferita, ‘Meschino’.

Valeria Marini è un personaggio molto amato della televisione italiana. Bellissima e ancora esplosiva, ama pubblicare su Instagram i suoi scatti sensuali e trova sempre il favore del pubblico. O quasi. L’ultima foto ha scaturito un commento che l’ha profondamente ferita, su un argomento per lei molto delicato: ecco cos’è successo.

Valeria Marini è un personaggio pubblico, per cui è normale che sia esposta al giudizio della gente, e che questo non sia sempre unanime e positivo. Ci sono però momenti in cui le critiche oltrepassano il limite e diventano insulti veri e propri, in grado di ferire. E’ proprio quello che è successo alla Marini su Instagram, dove un utente ha lasciato un commento molto fastidioso per lei, su un tema molto delicato. Valeria ha pubblicato uno scatto senza veli, una foto davvero ‘hot’, che mette in mostra le sue curve esplosive. Tra i commenti spicca uno in particolare: ‘Copriti che sei una mamma…ah no!!’, parole chiaramente di scherno, che hanno offeso molto ‘Valeriona’, considerato che la mancata maternità è stato sempre un tasto dolente per lei. Tanto che la Marini ha subito definito la battuta ‘infelice’. Ma non è finita.

Dal commento di questa persona, è nato un botta e risposta che ha coinvolto anche altri utenti, compresa Valeria. L’hater della Marini ha infatti rincarato la dose, dandole della permalosa e altezzosa per aver risposto alla sua battuta definendola ‘infelice’. Allora l’ex soubrette ha voluto mettere le cose in chiaro e replicare duramente una volta per tutte: ‘Le parole hanno un peso. Scherzare in questo modo è meschino‘, ha concluso la Marini, mettendo così un punto a un episodio davvero increscioso, che l’ha certamente ferita molto.

