Laura Pausini incanta tutti con la sua voce divina: ecco alcune imperdibili curiosità sulla sua vita, la maternità e perché non ha sposato il suo compagno.

Laura Pausini non ha certo bisogno di presentazioni. La sua carriera quasi trentennale parla per lei, e la sua voce è inconfondibile in tutto il mondo. Oltre 70 milioni di dischi venduti e canzoni tradotte in più di 7 lingue sono solo alcuni degli incredibili numeri di quest’artista strepitosa, vanto del nostro Paese. Laura, però, oltre a essere una cantante di fama mondiale, è anche una persona molto riservata e attenta a proteggere la propria privacy. Ecco perché non si sa moltissimo del suo privato, se non che è innamorata del suo compagno Paolo Carta e soprattutto della sua piccola Paola, di 6 anni. Ma ecco altre imperdibili curiosità sulla sua vita, che non tutti sanno.

Laura Pausini, alcune curiosità sulla sua vita: l’infanzia e gli inizi della carriera musicale

Laura Pausini è un’artista internazionale, orgoglio dell‘Italia nel mondo. La sua voce la conoscono tutti, ma ecco svelate alcune curiosità e retroscena sulla sua vita che non tutti sanno: nata nel 1974 a Faenza, cresce nelle campagne romagnole e comincia da subito a cantare nel coro della chiesa, dove pian piano viene fuori il suo incredibile talento. Non tutti sanno, però, che Laura da bambina è un vero e proprio ‘maschiaccio’, tanto che spesso la nonna la riprende e cerca di insegnarle a essere più ‘femminile’. E’ giovanissima quando sale sul palco di Sanremo, nel 1993, anno in cui comincia la sua scintillante carriera musicale. Nel mondo della musica ha un grande amico, Biagio Antonacci, con il quale ha fatto numerosi duetti e nell’ultimo periodo un tour di grande successo.

Laura e Paolo Carta: vita privata, figlia e mancato matrimonio

Laura Pausini è una persona estremamente semplice: credente e religiosa, ama il suo cane Marlon, un labrador, e soprattutto è molto legata alla sua famiglia. Nel 2017 ha perso una nipotina, figlia di sua cugina, alla quale ha dedicato un commovente e straziante post su Instagram. Oltre alle lunghe passeggiate in bicicletta, adora stare all’aria aperta e a contatto con la natura, e le parole che usa spesso per indicare qualcosa che le piace sono ‘adoro’ e ‘top’. Tutte queste caratteristiche la dipingono come una persona estremamente semplice, il cui amore più grande rimane la figlia Paola, nata nel 2013 dopo una lunga attesa. Di lei Laura dice che l’ha aspettata tanto e che vivono in simbiosi, tanto che ha scelto di occuparsene da sola, con l’aiuto chiaramente del compagno e talvolta di sua mamma, senza assumere tate o baby sitter. Innamoratissima di Paolo Carta, non si è mai sposata con lui. Motivo? Finché non verranno celebrati i matrimoni gay, non si sposerà.

