In attesa della nuova stagione di “Made in Sud” nei prossimi giorni arriveranno in tv alcuni degli ospiti più amati del noto programma in un format tutto nuovo. A debuttare saranno gli “Arteteca” che lunedì 2 Settembre torneranno su Rai 2 con uno spettacolo interamente dedicato a loro “Made in….Arteteca”. Vediamo meglio cosa ci aspetta in una serata sicuramente tutta da ridere.

“Made in Arteteca”, Enzo e Monica di Made in Sud tornano in tv con un format nuovo

Tutto pronto per poter tornare a ridere con i comici di “MAde in Sud”, che torneranno in tv già la prossima settimana. Lunedì 2 Settembre, con esattezza, Rai 2 trasmetterà uno speciale dedicato agli “Arteteca”. Il programma è ideati da Nando Mormone e gli Arteteca stesso, prodotto da Rai2 e in collaborazione con Tunnel Produzione. Dietro la scrittura del format e dei contenuti Nando Mormone, Lello Arena, Mino Abbacucico, Enzo Iuppariello, Sergio Colabona, Francesco Velonà, Ciro Ceruti, Monica Lima. Scenografia di Alida Capellini e Giovanni Licheri. Alla regia Fabio Tassan Pagnochet e Sergio Colabona. Tra gli ospiti d’onore, invece, spicca il nome di Maurizio Casagrande, che accompagnerà la coppia nello spettacolo comico. Oltre a lui Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato e il cantante ai Amici Sergio Sylvestre. Una serata tutta da riedere che la prossima settimana allieterà i grandi rientri alla vita di tutti i giorni. Prossimi appuntamenti con i Ditelo Voi e con Paolo Caiazzo per riprendere alla grande la stagione televisiva.