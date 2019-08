Dove guardare Milan Brescia in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: calcio d’inizio alle ore 18:00 del 31 agosto 2019

Oggi 31 agosto 2019 si parte con la seconda giornata di campionato della Seria A. Si comincia con Milan Brescia in campo alle 18:00 con le formazioni schierate da Giampaolo e Corini.

Il Milan dopo la sconfitta ad Udine dovrebbe passare al 4-3-2-1 con Suso e Calhanoglu alle spalle di Piatek. Il nuovo acquisto Leao siederà in panchina.

Il Brescia in attacco schiera Torregrossa e conferma Bisoli e Tonali. Il nuovo acquisto Balotelli è assente per squalifica.

Milan Brescia in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 18.00 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

Probabili formazioni

Milan (4-3-2-1) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek. All. Giampaolo

Brescia (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini

Arbitro: Abisso di Palermo

