Papa Francesco è rimasto bloccato in ascensore per circa 25 minuti: ha dichiarato di esser stato salvato dai Vigili del Fuoco. Le sue parole.

Una spiacevole disavventura per Papa Francesco ha fatto spaventare tutti: all’Angelus di oggi, 1 settembre 2019, è arrivato in ritardo ed i fedeli si sono preoccupati non poco. Appena Bergoglio è giunto in Piazza San Pietro ha svelato a tutti di esser rimasto bloccato in ascensore e “Grazie a Dio“, come da lui dichiarato, dopo 25 minuti sono intervenuti i Vigili Del Fuoco per liberarlo. Dal balcone di Piazza San Pietro ha raccontato nel dettaglio cosa gli è accaduto. Ecco le sue parole.

Una piccola disavventura ha preceduto la preghiera di Papa Francesco con i suoi fedeli, da Piazza San Pietro. Il Santo Padre è rimasto bloccato nell’ascensore dei Papi, che in Vaticano prende il nome di “l’ascensoretto di Sisto V“. Un calo di tensione elettrica ha costretto il Papa a rimanere bloccato circa 25 minuti lì dentro: le persone che lo attendevano si sono preoccupate.

Una volta arrivato ha svelato a tutti l’accaduto, dopo essersi scusato per il ritardo. Queste le sue parole: “C’è stato un calo di tensione. Grazie a Dio sono venuti i pompieri, fategli un applauso“. Bergoglio ha poi cominciato il suo tradizionale Angelus dal balcone della Piazza: tra le preghiere anche quella celebrativa della Giornata Mondiale della preghiera della Cura del creato che ricorre oggi, 1 settembre.