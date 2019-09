Soleil Sorge fa impazzire i fan: lato B da urlo in primo piano, il post pubblicato dall’ex corteggiatrice è ‘bollente’.

Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne, è una delle più belle in assoluto. Ma anche una delle più discusse. Parliamo di lei, Soleil Sorgè, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conquistato il tronista Luca Onestini. Tra i due, però, non è finita bene: oggi la bellissima Soleil è felicemente fidanzata con Jeremias Rodriguez, nonostante le frequenti voci di gossip di una rottura. Ma qualche ora fa l’ex corteggiatrice ha dato al suo Jeremias un bel motivo per ingelosirsi. Uno scatto pubblicato sui social che non è passato inosservato. Il lato b di Soleil, perfetto, ha scatenato i followers. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Soleil Sorge fa impazzire i fan col suo lato B

Solei Sorge sa sicuramente come far parlare di sè. L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, ma il suo caratterino l’ha dimostrato anche sull’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Jeremias Rodriguez. Ma diciamolo, Soleil è entrata nel cuore di tutti non solo per la sua grinta e il suo temperamento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero bellissima, oltre che sensuale. E lo sanno bene i suoi followers di Instagram, che qualche ora fa hanno potuto ammirare la Sorgè nel suo ‘lato migliore’, come ha scritto qualcuno tra i commenti. Guardate un po’:

Soleil è davvero pazzesca nell’ultimo scatto postato su Instagram. La ragazza si trova in barca, di spalle. E in bella vista c’è uno dei suoi ‘pezzi forti’: un lato b da urlo. Che, naturalmente, non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Che hanno invaso in poco tempo il post dell’ex naufraga. Che dire, il fratello di Belen e Cecilia è davvero un uomo fortunato!