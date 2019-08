Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez stanno attraversando una nuova crisi di coppia? Ecco alcuni indizi social che lo lascerebbero pensare.

Sono ritornati ad essere al centro dell’attenzione di tutti e, soprattutto, dei loro fan, Soleil Sorge e Jeremias Rodríguez. Perché? Secondo alcuni loro sostenitori, la coppia non apparirebbe più insieme sui social. E, da quanto si evince da alcune immagini su Instagram, i due non starebbero trascorrendo insieme le vacanze. Soleil, infatti, è in compagnia di sua madre ed altre persone in Costa Smeralda, in Sardegna. Mentre di Jeremias, purtroppo, si sa nulla. L’ultimo post dell’argentino, infatti, risale al 16 Agosto. Ma non solo. Stando ad alcuni commenti sotto l’ultima foto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ci sarebbero anche altri indizi che farebbero pensare che tra di loro ci sia una nuova crisi di coppia.

Soleil e Jeremias, nuova crisi? Ecco cosa è emerso

Soltanto pochi mesi fa, vi avevamo parlato di una prima crisi tra Soleil Sorge e Jeremias Rodríguez. Subito dopo il compleanno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la coppia aveva confermato le voci su una loro ‘pausa di riflessione’. Che, però, in un batter baleno è stata superata e chiarita. Da quel momento, i due piccioncini non si sono più lasciati. Sono andati, infatti, anche a convivere. E, soprattutto, sembravano più innamorati che mai. Eppure, stando ad alcuni indizi social, tra l’altro ‘evidenziati’ da alcuni loro sostenitori, sembrerebbe che tra di loro le cose non vadano di nuovo bene. A testimoniarlo, sono alcuni segnali che i più accaniti loro sostenitori hanno notato. Vi riportiamo i commenti in questione:

Da come si può vedere quindi, non solo i loro fan si sono ‘allarmati’ perché la coppia non appare, da diverso tempo, insieme. Ma anche perché, stando a quanto evidenziato, non ci sarebbe alcun ‘like’ della famiglia Rodríguez. Cosa sarà accaduto, quindi, tra di loro? Avranno deciso di passare le vacanze separati oppure c’è altro?

