Soleil Sorge ha pubblicato un video su Instagram mentre balla: i suoi fan sono impazziti.

Una bellezza quasi soprannaturale quella di Soleil Sorge: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha sempre fatto discutere tutti sul suo carattere ma riguardo l’aspetto fisico nulla le si può dire. In vacanza in Sardegna sta facendo innamorare tutti con i suoi scatti e le sue riprese: ieri sera, in un locale, si è scatenata ed ha pubblicato un video mentre balla. I suoi fan sono impazziti: ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

Soleil Sorge su Instagram: il balletto sexy fa impazzire i fan

L’influencer ed aspirante attrice italo americana non passa mai inosservata: dopo il successo raggiunto nel programma Uomini e Donne, dove fu scelta da Luca Onestini, la giovane è diventata una delle giovani più seguite sui social. E’ stata anche naufraga all’Isola dei Famosi e lì ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello delle famose Belen e Cecilia, con cui ancora oggi è felicemente fidanzata.

Un viso indiscutibilmente bello ed un fisico mozzafiato la rendono una vera bomba: su Instagram molto spesso fa innamorare tutti. Ed anche nelle ultime ore ci è riuscita pubblicando un video mentre balla: indossa abiti particolarmente “hot” ed i suoi movimenti hanno incantato tutti. Questo uno screen dal clip: