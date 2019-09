Giampiero Galeazzi, chi è la figlia Susanna: conosciamo meglio età, lavoro e vita privata della giornalista del TG 5 con smisurata passione per la musica.

Il suo viso non è certo nuovo al pubblico, che la vede costantemente seduta al tavolo del TG5 e ascolta quotidianamente la sua voce in tv. Ma non tutti sanno forse che il bel volto del telegiornale di Canale 5 ha un nome: si chiama Susanna Galeazzi ed è la figlia del grande Giampiero Galeazzi, che non ha certo bisogno di presentazioni. Occhi a mandorla, sorriso dolce e lineamenti eleganti, la giornalista ricorda esteticamente il suo papà ed è ormai una certezza nel palinsesto dell’informazione di Canale 5. Ma conosciamo meglio la sua carriera e la sua vita privata, scandita dall’amore per la figlia Greta.

Chi è Susanna Galeazzi, la giornalista del TG 5 figlia di Giampiero: età, carriera e Instagram

Susanna Galeazzi è nata a Roma il 14 marzo del 1978. 41 anni, affascinante e preparata, è uno dei volti di punta del TG5, che conduce ormai da qualche anno. Grande appassionata di musica, cura spesso e volentieri le rubriche o le interviste ai grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale, e nella scorsa stagione televisiva ha condotto con grande successo lo speciale del Tg5 dedicato alla canzone italiana ‘Quando canzone fa rima con emozione’. Il suo profilo Instagram pullula di foto con i più grandi esponenti della musica, da Vasco Rossi a Laura Pausini, passando per Sting, Renato Zero e tanti altri, tutti artisti che Susanna ha intervistato e seguito per lavoro o anche solo per passione.

Del resto, di passioni Susanna ne ha più di una. La sua carriera, cominciata con L’Espresso e Kataweb, è poi esplosa a SkyTg24, dove si occupava di sport, tennis in particolare; poi il passaggio a Mediaset, nella redazione di Verissimo, con la quale collabora ancora oggi, prima di essere consacrata ‘anchorwoman’ del TG 5. Un vero e proprio vulcano, insomma, la Galeazzi.

La vita privata di Susanna: l’amore per la figlia e il compagno

Susanna Galeazzi è un’affermata e preparata giornalista, ma prima ancora è una mamma innamorata. La giornalista è infatti molto legata alla sua famiglia. Insieme al compagno Mattia Mirabella, col quale sta da 6 anni, ha avuto nel 2017 la piccola Greta, il più grande amore della sua vita. La piccola è presente in quasi tutte le foto Instagram di Susanna, insieme a Mattia e al cane della famiglia, Basquiat, che la Galeazzi ama altrettanto. La giornalista ha scelto di non sposare almeno per ora il suo compagno, perché, come ha spiegato in un’intervista a Novella 2000, non ne sente il bisogno, visto che la sua è comunque una famiglia a tutti gli effetti.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI