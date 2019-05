Ospite della puntata odierna di Storie Italiane è Giampiero Galeazzi. Il noto cronista sportivo emoziona tutti con una toccante dedica a Mara Venier.

Continua l’appuntamento con Storie Italiane. Lo show di Eleonora Daniele continua ad emozionare ed incantare tutti. La puntata di oggi, martedì 21 maggio, è stata altrettanto imperdibile. Ospite dell’appuntamento odierno, con un collegamento da casa, è stato Giampiero Galeazzi, noto conduttore e cronista sportivo. Il quale ha ricevuto una piacevolissima sorpresa in diretta. Dopo aver visionato, infatti, le immagini salienti della sua eccellente carriera, il buon Giampiero ha ricevuto la telefonata di Mara Venier, sua grande amica da più di 20 anni. Un momento che, ovviamente, ha emozionato tutti in studio. Compresi i diretti interessati. I quali si sono lasciati andare a delle dolci parole d’affetto.

Storie Italiane, Giampiero Galeazzi e la dolce dedica a Mara Venier

Lo scorso 18 Maggio, Giampiero Galeazzi ha compiuto settantatré anni. Il famoso cronista sportivo ha voluto festeggiare questo importante traguardo con le persone più care tra amici e familiari. Tra cui anche Mara Venier e Jerry Calà. Le immagini inediti della festa sono state mandate in onda durante la puntata odierna di Storie Italiane, di cui, tramite un collegamento da casa, il famoso giornalista era ospite. Tuttavia, però, durante l’intervista è accaduto qualcosa di inaspettato. E che ha sciolto il cuore di tutti. È intervenuta, all’insaputa di Galeazzi, Mara Venier. Con un’inaspettata telefonata, la ‘zia d’Italia’, ha letteralmente sorpreso tutti. Compreso il suo amico. Immediata è stata la reazione di Giampiero che, visibilmente emozionato, ha esclamato: “Mara, tu mi hai cambiato la vita”. Ma non solo. I due, sollecitata dalla padrona di casa, hanno ricordato la loro amicizia. Dichiarando entrambi di aver un legame davvero molto forte e genuino.