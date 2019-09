Incidente in barca per Mahmood: il cantante ha rotto il silenzio su Instagram ed ha svelato le sue condizioni. Ecco le sue parole.

Mahmood ha fatto preoccupare tutti nella giornata di ieri quando il settimanale Chi ha reso pubblico uno scatto in cui Elodie ed un’altra donna lo medicavano in testa. Un piccolo incidente ha procurato un taglio in testa al cantante: il vincitore di Sanremo 2019 durante un tuffo, non si è accorto di uno scoglio pieno di ricci di mare e ci è finito proprio sopra. Dagli scatti dei paparazzi si nota un cerotto sulla testa dell’italo egiziano applicato dalla sua amica Elodie ed un’altra giovane. Oggi Mahmood ha parlato ed ha svelato a tutti le sue condizioni. Ecco le sue parole.

Incidente in barca per Mahmood: il cantante rompe il silenzio su Instagram

Un piccolo incidente in barca per Mahmood ha segnato i suoi ultimi giorni di vacanza. Il cantante italo egiziano, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si è ferito durante un tuffo. Per fortuna nulla di grave: lo conferma anche lui tramite un IG story. Queste le sue parole:

“Volevo ringraziare tutti che mi chiedete come sto. Ho battuto la testa contro un riccio, mi hanno tolto le spine. Sto benissimo ora, è tutto apposto“. Per fortuna la testata data allo scoglio pieno di ricci di mare non ha provocato troppi danni: a fianco al cantante c’erano due sue grandi amiche, una delle due è Elodie, l’ex allieva di Amici che sta spopolando con le sue hit. Entrambe gli hanno medicato la ferita in quel momento: è anche grazie a loro che la guarigione è stata molto veloce!