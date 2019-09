Valentina Vignali senza freni: il lato B da urlo sposta l’attenzione dal Red Carpet. Forme generose e sensualità alle stelle, fan in delirio

Nonostante l’estate quasi al capolinea è ancora caccia agli scatti più bollenti. Ad alzare le temperature nelle ultime ore, in cui gran parte degli occhi degli utenti del web erano focalizzati sugli outfit mozzafiato sfoggiati durante il Red Carpet di Venezia, ci ha pensato Valentina Vignali. E’ bastato veramente molto poco per mandare in delirio i social e lasciare senza fiato tutti i follower. Uno scatto provocatorio, come spesso siamo abituati a vedere sul suo profilo Instagram, che non ci ha messo molto a scatenare una pioggia di commenti entusiasti e soddisfatti.

Valentina Vignali, lato B da capogiro: lo scatto fa il giro del web e fa scatenare i fan

Poche ore per scalare la classifica di visite e staccare l’attenzione dal Red Carpet, Valentina Vignali ha saputo come fare. Uno scatto bollente home-made che ha acceso la curiosità dei follower e lasciato senza fiato proprio tutti. La foto comparsa poche ore fa sul suo profilo Instagram è tra le più apprezzate della giornata, raggiungendo migliaia di like e consensi. Valentina si mostra in intimo con un perizoma che fascia la parte superiore e mette in risalto il suo lato B. Un completino di pizzo nero, che non fa altro che alzare le temperature.

La cestita più famosa del web ha da poco annunciato una curiosa novità che la vedrà coinvolta a breve, per la quale ha ricevuto le critiche di Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni e suo ex per qualche anno. Oggi Valentina è felice e continua a far sapere al mondo social quanto sia fiera del suo corpo e delle sue super forme, più volte ribadendo che tutto ciò che fa impazzire i fan è unicamente frutto di lavoro e duri allenamenti. Un fisico che difficilmente passa inosservato e che anche questa volta ha saputo rubare facilmente la scena.

