Concorrenti Amici Vip, proprio ieri è stato svelato il nome di un altro concorrente che parteciperà a questa prima edizione del talent, il popolo web è impazzito di gioia.

La prima edizione di Amici Vip è pronta a ripartire. Manca davvero pochissimo e, finalmente, vedremo i concorrenti scelti cimentarsi in prove di canto e di ballo. Ecco. Proprio a tal proposito, tramite l’account ufficiale Instagram del programma, siamo venuti a conoscenza del nome di un altro concorrente che vi farà parte. Di chi parliamo? Beh, ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che il popolo web, appena appresa la notizia, è praticamente esploso di gioia. Ecco, quindi, a chi ci riferiamo.

Amici Vip, ecco il nome di un altro concorrente: la gioia del pubblico è incontenibile

Appena appresa la notizia, il popolo web è completamente impazzito su Instagram. Perché? Semplice! Il nome di un altro concorrente della prima edizione di Amici Vip è proprio lui. Di chi parliamo? Di Filippo Bisciglia. Ebbene si. Il conduttore della versione ‘Nip’ di Temptation Island è pronto a sbarcare in un talent. Dopo Tale e Quale Show, quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello, insieme alla sua compagna Pamela Camassa, sarà pronto a cimentarsi in una nuova avventura televisiva. La notizia, come dicevamo, è stata presa più che positivamente dal popolo web. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti giunti immediatamente sotto il post Instagram. Eccone alcuni:

