Francesco Chiofalo ritorna a parlare della sua relazione con Antonella Fiordelisi e svela un amore retroscena sul suo comportamento.

È passata all’incirca una settimana da quando Antonella Fiordelisi, con alcune Instagram Stories, ha confessato di essere stata tradita dal suo compagno Francesco Chiofalo. Da quel preciso momento, dunque, la vita del romano è completamente cambiata. Soffre per amore e Francesco non perde mai occasione di poterlo dimostrare apertamente. In questi ultimi giorni, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island è solito condividere sfoghi e dolci ricordi con la sua fidanzata. Lo ha fatto anche poco fa. Quando, su richiesta di un utente Instagram, Chiofalo ha svelato un particolare retroscena. Ecco di cosa parliamo.

Francesco Chiofalo svela un amore retroscena su Instagram

Su richiesta di un suo fan o di una sua fan su Instagram, Francesco Chiofalo è ritornato a parlare di Antonella Fiordelisi e del loro rapporto di coppia, interrotto, come dicevamo precedentemente, una settimana fa. In questi ultimi giorni, il romano è completamente affranto dal dolore. Lo si vede chiaramente. Proprio per questo motivo, la prima domanda a cui lui decide di rispondere è questa: “Come stai?”. Ecco la sua risposta:

Ecco. Stando a quanto scritto da Chiofalo, questa storia del tradimento sarebbe frutto di un torto nei suoi confronti. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, Chiofalo, a chi gli chiede perché dimostra il suo dolore, amore per Antonella solo sui social, svela un importante ed amaro retroscena:

“Quello che vedere qui è niente, sto smuovendo il mondo”, dichiara Francesco. Basterà ad Antonella?

