Ci siamo! Le prime anticipazioni e rumors inerenti Amici VIP iniziano a circolare. Se fino ad oggi tutto intorno al nuovo programma di Maria De Filippi era rimasto avvolto nel mistero ora cominciamo a scoprire qualcosa di più. Pare infatti che la padrona di casa sarà presente nella prima puntata per dare il “testimone” della conduzione a Michelle Hunziker. Ma non solo, sbucano e scopriamo anche le prime anticipazioni su ospiti e concorrenti.

Cast Amici Vip 2019: nomi confermati e giuria

Secondo le ultime news di Amici VIP 2019, la conduzione sarà nella mani di Michelle Hunziker, ma nella prima puntata vedremo Maria De Filippi passare letteralmente il testimone. Inoltre tra i concorrenti confermati abbiamo quasi sicuramente Joe Bastianich che, da Masterchef è passato alla conduzione di Italia’s Got Talent e data la sua passione per la musica e il canto non stupisce che abbia accettato di partecipare ad Amici nella versione famosi. In giuria poi secondo le ultime novità vedremo Platinette che ha già ricoperto questo ruolo molte altre volte e quindi è ormai molto ferrata nel compito.

Concorrenti Amici VIP 2019: chi ci sarà nel cast?

Sono stati resi noti, attraverso la pagina ufficiale di Amici, i nomi dei primi concorrenti ufficiali di Amici Vip:

Ciro Ferrara

Laura Torrisi

Joe Bastianich

Emanuele Filiberto

Quattro, per ora, sono quelli ufficiali. Ma le ipotesi sui ‘probabili’ concorrenti sono tante. Secondo Davide Maggio potremmo poi vedere degli ex concorrenti di Amici come Irama, Annalisa, Alberto e Giordana ma non come concorrenti, forse nelle vesti di giudici o di ospiti speciali. Insomma, ancora tanti dubbi in merito alla trasmissione, ai concorrenti e anche alla data di inizio anche se, a questo punto, molto probabilmente sarà intorno a ottobre e andrà in onda nel prime time per non accavallarsi con il pomeridiano dei casting di Amici 2020 e anche per non sovrapporsi alla messa in onda di Temptation Island VIP. Insomma, la situazione sembra bella intensa per Mediaset e per Canale Cinque che vuole cominciare l’anno con il botto!

