Wanda Nara si stende a letto: il dettaglio non sfugge: non ha il reggiseno e lo notano tutti, infatti Instagram si scatena con migliaia di like

Wanda Nara è al centro di diverse polemiche ultimamente: col passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, i tifosi dell’Inter le si sono rivoltati contro. Ricordiamo, a tal proposito, che è Wanda che si occupa della procura del calciatore ed è probabilmente per questo che tutti si sono ‘arrabbiati’ con lei. Inoltre, si è parlato di una ‘causa’ da fare all’Inter. E questa notizia non è piaciuta molto. Infatti, abbiamo visto la reazione di Pierluigi Pardo che l’ha ‘allontanata’ dal suo programma, Tiki Taka. Tuttavia, non mancano delle foto di Wanda Nara su Instagram. Foto che, intanto, fanno girar la testa veramente a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Wanda Nara senza reggiseno: il ‘dettaglio’ che notano tutti

Wanda Nara si stende a letto e si lascia immortalare per una foto da pubblicare su Instagram. Si stende ed è inevitabile notare che non ha reggiseno. Una foto che fa salire la temperatura social vistosamente. Capelli biondissimi e al vento, un trucco particolare con eyeliner abbastanza marcato e un alto carico di sensualità. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta:

“Vivi e sdraiati con la soddisfazione di aver fatto tutto”: il messaggio di Wanda Nara è questo. Si sente appagata. In pace. Tranquilla di aver messo tutto a posto e di aver agito bene. Molto probabilmente, la moglie di Mauro Icardi si riferisce proprio alla situazione che riguarda suo marito che è anche il suo ‘assistito’. Nelle ultime ore, infatti, avranno vissuto dei momenti di alta tensione proprio perché da queste ultime ‘trattative’ sarebbe dipeso il futuro del calciatore e quindi quello di tutta la sua famiglia. Momenti delicati che comunque hanno avuto un lieto fine. Sì, perché alla fine tutti si trasferiranno a Parigi con grande soddisfazione di tutti. L’ultimo messaggio di Wanda, inoltre, recita: “Fiera di te”.