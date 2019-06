Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Polinesia: la foto di lei sulla spiaggia è mozzafiato, lato B perfetto, ma sulla coppia piovono critiche.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una coppia amata e criticata allo stesso tempo. Se da un lato rappresentano infatti la famiglia perfetta, con le loro bimbe Isabella e Francesca e i tre figli di Wanda e Maxi Lopez che vivono con loro, dall’altro lato il pubblico spesso li critica per i loro eccessi e per i ‘capricci’ di Icardi all’Inter, che per i tifosi sono tutta responsabilità di Wanda. Lei, dal canto suo, si dice pronta a lasciare il suo lavoro di agente del marito se lui lo volesse, e si diverte a pubblicare i suoi scatti sexy su Instagram: l’ultima foto pubblicata, però, non ha avuto grandi consensi, ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, foto ‘hot’ con lato B mozzafiato, ma piovono critiche

Wanda Nara è una delle ‘wags’ più sexy del campionato italiano. Moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda ama pubblicare su Instagram i suoi scatti super sexy, che la rendono una donna estremamente desiderata dal pubblico maschile. L’ultimo scatto che ha pubblicato non fa eccezione, perché la ritrae in tutta la sua sensualità su una spiaggia della Polinesia. I ìn vacanza con il marito, autore della foto, Wanda si è fatta immortalare mentre è inginocchiata sulla sabbia con una costume pezzo intero super sgambato, che lascia quasi tutto scoperto il suo lato B, per un effetto davvero mozzafiato.

Al contrario di quello che ci si aspetterebbe, però, la foto non ha ottenuto solo consensi, ma anche e soprattutto tante critiche, in particolare rivolte alla coppia Wanda-Mauro. Secondo la Milano nerazzurra, infatti, la moglie e agente di Mauro Icardi sarebbe una cattiva consigliera per il marito e lo distrarrebbe dal suo lavoro, da qui i problemi e le difficoltà che il capitano dell’Inter ha avuto in queste ultime stagioni. ‘Rimanete lì, nessuno sentirà la vostra mancanza’, scrive qualcuno; ‘Fai tornare solo Mauro’, dice qualcun altro. Non sono mancati anche insulti pesanti alla moglie di Icardi, che almeno per ora ha deciso di non rispondere a nessuna delle critiche ricevute.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI