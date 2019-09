Pochi minuti fa in Calabria c’è stata una forte scossa di terremoto: a Cosenza, distante 11 km dall’epicentro, si è avvertita maggiormente.

La terra trema in Calabria: pochi minuti fa c’è stata una scossa di terremoto che ha fatto spaventare migliaia di persone. E’ successo alle ore 16:11, in provincia di Cosenza: si tratta di una scossa di magnitudo 3.4, con una profondità di 31.6 km. Cosenza città è stata distante di soli 11 km dall’epicentro ed è proprio lì che la scossa si è avvertita maggiormente. Non è la prima volta che la terra trema in Calabria: diverse scosse sono state avvertite negli ultimi mesi. Ecco gli altri luoghi in cui la terra ha tremato.

Poco fa, precisamente alle 16:11, si è verificata poco fa una scossa di terremoto in Calabria: dalle prime INGV, l’istituto di geofisica e vulcanologia nazionale, la scossa è di magnitudo 3.4 sulla scala Richter. A pochi km dalla costa tirrenica la terra ha tremato in maniera forte al punto da far spaventare non poco gli abitanti.

La scossa, avvenuta ad una profondità di 32 km, ha avuto epicentro a Cerisano ed è stata avvertita in maniera molto forte a Cosenza. I tremori sono giunti fino a 50-70 km dall’epicentro. Il terremoto ha scosso il suolo di tutta la Valle del Crati. La forte paura ha fatto scendere per strada la gente di Cosenza, Rende, Mendicino, Cerisano, Castrolibero e tutto il comprensorio calabrese settentrionale tra Sila, Catena, Castiera e Pollino. La scossa è stata avvertita fino a Scalea.