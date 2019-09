Alice Sabatini a letto senza vestiti: la posa è pazzesca, la foto postata su Instagram dall’ex Miss Italia è davvero bollente.

È stata eletta ieri sera la nuova reginetta d’Italia. Carolina Stramare è Miss Italia 2019, e, in occasione della finale del concorso, nello studio di Jesolo erano presenti molte ex vincitrici del concorso. Le ‘miss storiche’, come le ha definite il conduttore Alessandro Greco. Tra loro c’era anche Alice Sabatini, la bellissima Miss Italia 2015 dai capelli corti, nota per la sua ‘gaffe’ sulla guerra e sul 1948. Ma le polemiche sono ormai lontane, e Alice continua a incantare tutti con la sua bellezza. Come ha fatto qualche ora fa sui social. Una foto davvero ‘bollente’, in cui la Sabatini si trova a letto, senza vestiti. Diamo un’occhiata.

Alice Sabatini, la foto senza vestiti infiamma Instagram

Miss Italia, si sa, è sinonimo di bellezza. Nel 2015 ad aggiudicarsi la fascia di più bella d’Italia fu lei, Alice Sabatini. Mora, capelli corti, sorriso incantevole, Alice è stata ospite della serata finale del concorso, andata in onda ieri su Rai Uno. Ma poco prima di partire per Jesolo, la bellissima miss ha postato una foto su Instagram che non è passata di certo inosservata. Alice è davvero poco vestita. Guardate un po’:

Una foto decisamente ‘hot’ quella postata dalla Sabatini sul suo Instagram. A rendere ‘bollente’ lo scatto, oltre al vedo non vedo, c’è la posa, decisamente sensuale.La miss è in compagnia del suo Gastone, il bulldog che ogni mattina le dà il bacio del buongiorno. È o non è un cagnolino fortunato?