Miss Italia 2019, vince Carolina Stramare: chi è, etá, lavoro, vita privata della nuova reginetta d’Italia.

Dopo una serata ricca di emozioni è stata Carolina Stramare a trionfare nella finale di Miss Italia 2019, in onda ieri sera su Rai Uno e condotta da Alessandro Greco. È lei la più bella d’Italia, eletta ieri in diretta su Rai Uno in una serata davvero speciale: l’ottantesimo anno del concorso. Un vero sogno per Carolina, che è tornata in gara tramite il meccanismo del ripescaggio della giuria. Per poi aggiudicarsi la tanto ambita corona di Miss Italia. Ma conosciamo meglio la splendida reginetta dagli occhi di ghiaccio.

Potrebbe interessarti anche:

Carolina Stramare è Miss Italia 2019: tutto sullà nuova reginetta

Carolina Stramare è Miss Italia 2019. E, dai primi commenti che circolano sul web, sembra avere convinto davvero tutti. 20 anni, mora, occhi azzurro ghiaccio, Carolina è nata a Genova nel 1999. Nella gara aveva il numero 03. Un numero che l’ha portata dritta alla vittoria. Che, a un certo punto, sembrava davvero lontana. Carolina è stata eliminata, per poi essere la fortunata miss ripescata dalla giuria. Carolina è arrivata alla fase finale di Miss Italia con la fascia di Miss Lombardia. Non è il primo concorso di bellezza quindi, per la splendida modella, che pratica equitazione a livello agonistico. “Da grande vorrei proseguire l’attività di famiglia di design e arredamento”, riporta il sito ufficiale di Miss Italia. Ma chissà se la vittoria del concorso non le aprirà le porte per una carriera nel mondo della tv. Intanto, possiamo ammirare la nuova bellezza d’Italia sui social. Dopo ieri sera, il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto. E non fatichiamo a capire il perché, la bellezza della nuova reginetta è mozzafiato. Date un ‘occhiata:

Che dire, decisamente una bellezza degna della sua corona! E a voi, piace la nuova eletta o avevate un’altra preferita tra le miss in gara?