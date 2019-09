Chiara Ferragni grave perdita, è morto: il messaggio della influencer nelle sue Instagram Stories.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha condiviso coi fan le tantissime emozioni vissute a Venezia, in occasione della presentazione del docu-film dedicato alla sua vita. Ma, nelle Instagram Stories della influencer, è apparso anche un messaggio molto toccante. Un ricordo che, anche in giornate così importanti per lei, non poteva mancare. L’ultimo saluto a Peter Lindbergh, noto fotografo, che la modella definisce ‘leggenda’ nel suo messaggio. Una triste notizie per il mondo della moda, che ha toccato anche la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni grave perdita, è morto Peter LindBergh: il messaggio nelle Instagram stories

Peter Lindbergh è stata una vera leggenda nel campo della moda. Tra le celebrità che hanno avuto la fortuna di finire dietro l’obiettivo del fotografo c’è stata anche lei, Chiara Ferragni. Lindbergh è morto lo scorso 3 settembre, e Chiara ha deciso di salutarlo così:

Una Instagram stories, in bianco e nero, con cui l’influencer ha voluto ricordare il grande fotografo tedesco. Con cui appare nella foto postata sui social. Tantissime le star immortalate dal leggendario foografo, da Monica Bellucci a Eva Herzigova, da Naomi Campbell a Kate Moss. Lindbergh ha ‘sdoganato’ l’idea della bellezza come perfezione: amava fotografare le modelle con meno trucco possibile, spettinate o vestite con jeans e t-shirt. La sua idea era quella di mostrare al mondo donne, non manichini. Lindbergh voleva che dai suoi scatti trasparisse la verità, nient’altro che quella. Una grave perdita per il mondo della moda, che Chiara Ferragni non poteva fare a meno che ricordare attraverso i suoi social: “Riposa in pace, leggenda”.