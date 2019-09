Chi è Riki Marcuzzo: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex allievo di Amici.

Riki Marcuzzo ha fatto scoppiare un caso sul web: è sparito improvvisamente da Instagram per poi ritornare con uno scatto in cui è raffigurato un suo sosia vicino un microfono. La verità è salita a galla grazie ad alcuni fan curiosi: il giovane che gli assomiglia molto è in realtà un attore, Samuel Garofalo. Sarà una mossa pubblicitaria? Tutti se lo chiedono. Intanto scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’ex allievo di Amici che è attualmente in tendenza su Twitter.

Chi è Riki Marcuzzo: età, carriera e vita privata del cantante ex allievo di Amici

Riki è lo pseudonimo di Riccardo Marcuzzo ed è l’ex allievo di Amici 16 che ha fatto innamorare tutto il pubblico. E’ nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio del 1992. Sin da quando era piccolo ha iniziato ad occuparsi di musica: dopo gli studi di recitazione e di canto ed il diploma in Design, si è specializzato in Design della Comunicazione e del Prodotto.

E’ entrato nella scuola di Amici nella stagione 2016 – 2017 e, grazie ad alcuni suoi inediti, ha conquistato il cuore del pubblico: il ragazzo non è passato inosservato agli occhi degli insegnanti della scuola di Maria De Filippi ed infatti è stato uno dei protagonisti della sedicesima edizione del programma. Il suo inedito “Perdo le parole” ha avuto un enorme successo. Ha vinto la categoria canto ma ha perso lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, Andreas Muller. Subito dopo la partecipazione al programma ha partecipato ai Wind Music Award 2017, al Summer Festival con il suo brano Polaroid. Il suo album Mania, uscito il 20 ottobre 2017, è stato certificato doppio disco di platino dalla FIMI. L’anno successivo ha vinto il premio Radio 105 grazie al singolo Dolor de cabeza in duetto con i CNCO: il brano ha ottenuto un enorme successo anche in Argentina.

Il giovane ha anche un meraviglioso aspetto ed ha infatti attirato molto l’attenzione del pubblico femminile del programma. Tantissimi gossip riguardo la sua vita privata hanno fatto il giro del web: in passato il suo nome è stato accostato anche ad Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Attualmente è fidanzato con Sara Gotta.