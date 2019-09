Bake Off 2019, il clima si fa rovente: un concorrente sbotta contro un giudice, “Mi stai sulle p****”. Ecco cosa è successo.

Venerdì sera è andata in onda su Real Time la seconda puntata di Bake Off Italia, il segutissimo talent dedicato ai dolci. Impossibile non farsi venire fame guardando le sfide culinarie dei nuovi concorrenti. Che, però, quest’anno, sembrano essere più insofferente rispetto agli anni passati. Dopo il secondo appuntamento col programma, sono arrivate una serie di ‘frecciatine’ e commenti negativi nei confronti dei giudici da parte di alcuni concorrenti. Parole davvero forti. Siete curiosi di scoprire cosa è successo. Ve lo sveliamo noi.

Bake Off 2019, il clima si fa rovente: la concorrente Martina contro il giudice Benedetta Parodi… e non solo

Il clima si surriscalda a Bake Off Italia. E non perché nuove torte sono in cottura. Iniziano i primi malumori tra alcuni concorrenti e i giudici, che puntata dopo puntata valutano le loro preparazioni. In particolare, è stata Martina a mostrarsi particolarmente contrariata. Nel suo mirino ci è finita Benedetta Parodi, ‘colpevole’ di aver rivelato ad Ernst Knam che alcuni concorrenti non avevano seguito perfettamente la sua ricetta, trovando un altro modo per preparare la torta Everest. Secondo Martina, Benedetta si è intromessa un po’ troppo nella gara, facendo la spia: “Chi si fa i fatti suoi campa cento anni”, è stato il commento pungente della concorrente.

Che però non è stata l’unica a mostrare segni di insofferenza. Anche Giusy è sembrata particolarmente infastidita dalla giudice Vittoria Aiello. Durante uno dei suoi confessionali ha rivelato “Mi sta sulle pa***”. Insomma, il gioco inizia a farsi duro a Bake Off. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere il prossimo venerdì per scoprire le novità!