Francesco Chiofalo, il gesto shock per riconquistare Antonella: ecco cosa ha fatto l’ex protagonista di Temptation Island.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro. La rottura tra Francesco Chiofalo e la sua Antonella Fiordelisi ha sconvolto i fan. Sì perché la coppia sembrava davvero unita e innamorata. Almeno finché la bella salernitana non ha scoperto i tradimenti di Chiofalo. L’ex di Temptation è disperato, ma non si arrende. Per riconquistare Antonella è disposto a fare qualsiasi cosa. E l’ultimo clamoroso gesto è arrivato qualche ora fa. Francesco è stato ripreso da alcune utenti, che hanno inviato le immagini alla pagina News UeD. Ecco cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Chiofalo, il gesto shock per riconquistare Antonella: torna a Salerno con tante rose rosse

Francesco Chiofalo ha deciso: non si fermerà finché no avrà riconquistato la sua Antonella. Che dal suo canto sembra molto convinta: Francesco l’ha tradita davvero. Ma il romano non accetta la fine della relazione con quella che ha definito la donna che ha amato di più nella sua vita. E per farsi perdonare o, almeno, ascoltare ha deciso di fare l’impossibile. Qualche ora fa, Francesco è tornato a Salerno, città natale di Antonella, dove è tornata dopo aver lasciato casa del suo ormai ex fidanzato. Francesco aveva già passato vari giorni a Salerno, ma inutilmente: la Fiordelisi non ha voluto incontrarlo. Qualche ora fa Chiofalo è stato beccato di nuovo alla stazione di Salerno: le immagini ormai fanno il giro del web. L’ex di Temptation non è passato inosservato, per un motivo in particolare: in mano ha un enorme mazzo di rose rosse. Un regalo per la sua ormai ex compagna. Riusciranno ad ‘addolcirla’? Non ci resta che attendere le prossime mosse social dei diretti interessati per scoprire se Francesco è riuscito a farsi perdonare! Stay tuned!