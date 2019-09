Antonella Fiordelisi, il colpo di scena che può salvare Francesco Chiofalo. La schermitrice di Salerno apre le porte all’ex fidanzato

Un curioso retroscena spunta sulla vicenda che ha visto coinvolti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. “Lenticchio” come meglio ricordato dopo Temptation Island, è stato accusato di aver tradito la bella schermitrice campana, ma nei giorni scorsi Francesco ci ha provato in tutti i modi a riconquistare la sua dolce metà. Solo voci, mosse dalla rabbia e dalla sete di vendetta, secondo la sua verità, la stessa che ha provato a raccontare ad Antonella raggiungendola inutilmente fino a Salerno, sua città d’origine. Dopo il rifiuto però qualcosa è cambiato e Antonella apre le porte al suo ormai ex fidanzato.

Antonella Fiordelisi apre le porte a Francesco Chiofalo: a breve il confronto

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono la coppia più chiacchierata del momento. L’ex di Temptation Island, forte della sua convinzione e di non aver mancato di rispetto la sua dolce metà, è sceso a Salerno nei giorni scorsi supplicando il perdono. Un incontro mai avvenuto tra i due, vista la mancata predisposizione della famosa schermitrice e che Francesco ha raccontato ai suoi follower attraverso numerose storie di Instagram. Oggi però qualcosa è cambiato: poche ore fa è stata la stessa Antonella ad aprire una porta a Francesco. Sotto all’ultimo post comparso sul suo profilo Instagram, Antonella ha voluto rispondere ad una fan che si dice certa del complotto, incredula del fatto che Chiofalo possa davvero averla tradita. Così Antonella torna a parlare dell’argomento, ribadendo che non ci saranno altre possibilità, ma che gli darà presto modo di parlare. Il confronto è alle porte? Non ci resta che attendere le prossime ore per conoscere qualcosa di più sulla verità di entrambe le parti.

