Grande Fratello 16, un amatissimo ex concorrente diventa cantante: ecco chi ha lanciato il suo primo singolo.

È stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua semplicità ha colpito tutti. Parliamo di Enrico Contarin, che si è classificato secondo nel reality più spiato d’Italia, alle spalle di Martina Nasoni. Ma dopo l’esperienza in tv, per Enrico è in arrivo una nuova avventura. È stato proprio lui, attraverso Instagram, ad annunciare il lancio del suo primo singolo come cantanteSiete curiosi di scoprire di che si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello 16, un ex concorrente diventa cantante: si tratta di Enrico

Enrico Contarin debutta come cantante. Il suo primo singolo si intitola Negli anni ’90, parla appunto del decennio in cui l’ex gieffino è nato e a cui è affezionato. Un’avventura del tutto nuova per Enrico, che si lancia nel mondo della musica, accompagnato dal noto produttore discografico Alberto Rapetti, col quale ha scritto il pezzo. Ecco il post pubblicato dal concorrente di Bessica sul suo Instagram:

Una vera novità quella annunciata da Enrico, che si lancia a capofitto in questa nuova avventura musicale. “Non vedo l’ora di farvela ascoltare” scrive il gieffino. E i suoi followers non hanno perso tempo ad esternare il loro entusiasmo per l’annuncio. In poco tempo il post è stato invaso da commenti dei fan, che si complimentano per il nuovo progetto di Enrico. E voi, che ne pensate della sua nuova ‘sfida’? Avete già ascoltato Negli anni ’90?