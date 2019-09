Ken Umano, Rodrigo Alves si pente e vuole adesso tornare come prima: “Non sono felice”, spiega di essersi accorto di avere addosso una costante frustrazione

Conosciamo tutti il Ken Umano, Rodrigo Alves. Sappiamo di tutte le volte in cui si è sottoposto ad interventi chirurgici e quanto abbia sofferto, sia fisicamente che psicologicamente. Non solo, ha anche speso tantissimi soldi per raggiungere il proprio obiettivo. Adesso, però, sembra sia sorto un problema. Stando alle ultime dichiarazioni che trapelano dal web, pare che Rodrigo Alves sia arrivato ad una sorta di pentimento interiore. Come se non si sentisse più appagato. Anzi, ha proprio dichiarato: «Voglio tornare come prima». Ricordiamo tutti anche della sua partecipazione al Grande Fratello e lì sembrava che tutto andasse liscio per lui. Intanto, però, pare che i medici gli abbiano chiesto di perdere 16 chili per continuare nella sua trasformazione e questo l’abbia messo in grande difficoltà.

LEGGI ANCHE: Il Ken Umano, episodio vergognoso: pestato da teppisti, è finito in ospedale

Il Ken Umano, Rodrigo Alves si pente: “Non sono felice, voglio tornare come prima”

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Rodrigo ha dichiarato: “Negli ultimi sette anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente, ed oggi mi rendo conti che, nonostante i miei sforzi e il mio corretto stile di vita che ho sempre avuto, non sono mai stato completamente felice. Sono sempre stato a dieta per il pericolo di problemi con le 22 liposuzioni a cui mi sono sottoposto ed oggi sto finalmente imparando a lasciarmi andare e a capire che va bene non essere perfetto. Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”.

Va bene non essere perfetto: queste le parole utilizzare da Rodrigo Alves per esprimere il desiderio di dire basta a quella continua ricerca di quella che, appunto, chiamiamo perfezione. Ha sempre voluto e cercato di diventare uguale al Ken Umano per motivi che riguardavano anche il lavoro, ma adesso, a quanto pare, è arrivato il momento di smetterla. Essere costantemente a dieta, tra l’altro, può caratterizzare tantissimo lo stato mentale di una persona. Il sentirsi costantemente frustrato e mai appagato e soddisfatto, forse, gli ha fatto capire che avrebbe dovuto invertire la tendenza già un po’ di tempo fa.