Continua il ‘giallo’ su Riki, il cantante di Amici: poche ore fa, il suo manager Facchinetti ha pubblicato una videochiamata con un messaggio ‘misterioso’.

Sono diversi giorni che, ormai, non si fa che parlare di altro. Chi è il ragazzo apparso sul profilo Instagram di Riki Marcuzzo? Sabato pomeriggio, sull’account social ufficiale del cantante di Amici sono scomparse tutte le sue foto. Rimpiazzandole con alcune, in cui vi era raffigurato un ragazzo simile al giovane. Un vero e proprio ‘giallo’, insomma. Che con il passare dei giorni si è infittito sempre di più. Poche ore fa, infatti, sul profilo Instagram di Francesco Facchinetti, manager del cantante, è stata pubblicata una videochiamata che, a quanto pare, sembra avere un messaggio ‘misterioso’. Ecco di che cosa parliamo.

Il ‘giallo’ di Riki Marcuzzo continua: il messaggio in codice di Facchinetti

Da quando sono scomparse tutte le foto di Riki Marcuzzo sul suo account ufficiale di Instagram, è scoppiato un vero e proprio caso. Come dicevamo precedentemente, tutte le foto dell’ex vincitore di Amici sono completamente scomparse. E sono state rimpiazzate da altre foto con un ragazzo simile al giovane. Immediata è stata la reazione da parte dei sostenitori del cantante. Che, com’è giusto che sia, hanno voluto e, tuttora, vogliono vederci chiaro sulla vicenda. A quanto pare, però, la situazione non verrà risolta a breve. Perché? Semplice! Perché, da quanto traspare da una videochiamata tra lui e Facchinetti su Instagram, sembra che questo ‘giallo’ continuerà fino a novembre. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini social, che tra l’altro sono senza audio, il manager del cantante annuncia che a novembre uscirà il suo nuovo singolo. “A novembre esce la tua nuova canzone”, si percepisce dal labiale di Facchinetti. Che sia, quindi, tutto un ‘gioco’ per promuovere l’uscita del nuovo singolo? Chissà..

