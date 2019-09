In questa ultima foto sulle scale, Caterina Balivo è divina: la scollatura del suo vestito è esagerata, ma un dettaglio cattura l’attenzione di tutti.

Ha davvero lasciato tutti senza parole con quest’ultima foto Instagram, Caterina Balivo. A poche ore dall’inizio della nuova stagione di Vieni da Me, la bella conduttrice ha pubblicato una foto sul suo account ufficiale davvero sorprendente. È, infatti, seduta sulle scale. E, con un magnifico vestito bianco e verde, Caterina incanta praticamente tutti. Tuttavia, ciò cha cattura particolarmente l’attenzione dei suoi followers non è la sua bellezza ed, in particolare, la scollatura esagerata del vestito. Bensì un particolare dettaglio. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo immediatamente.

Caterina Balivo, scollatura esagerata: quel ‘particolare’ cattura

Venerdì sera, Caterina Balivo, in occasione della finale di Miss Italia 2019, ha preso parte alla serata. Più incantevole che mai, la bella conduttrice di Vieni da Me è rimasta davvero entusiasta di aver partecipato allo stesso concorso di bellezza a cui, circa 20 anni fa, ha partecipato anche lei. La serata, com’è giusto che sia, è stata davvero molto impegnative. E, quindi, è più che normale che, al suo termine, Caterina ne sia uscita completamente ‘distrutta’. Tuttavia, la napoletana non perde occasione di poter immortalare questo momento. E così, con un’incantevole foto su Instagram, Caterina si mostra con un fantastico vestito bianco e verde seduta sulle scale. Nonostante, però, la scollatura esagerata dell’abito, è un altro particolare che ha suscitato l’interesse di tutti. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Nel frattempo, però, vi riproponiamo lo scatto in questione:

Insomma, davvero incantevole. Ecco, però, cosa ha catturato l’attenzione di tutti:

Ecco. È proprio un’espressione ‘addolorata’ che notano i fan della bella conduttrice napoletana. In effetti, trascorrere una serata sopra a dei tacchi davvero vertiginosi deve essere, senza alcun dubbio, non affatto facile.

