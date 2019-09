Come vedere le puntate di Temptation Island Vip 2019 in tv e in streaming

Puntate Temptation Island Vip 2019 streaming: come vederle in diretta o su Witty TV.

Siamo pronti per Temptation Island Vip 2019 e il viaggio nei sentimenti sta per iniziare con le coppie famose. Per diverse settimane vedremo le coppie di Temptation Island VIP, con la magistrale conduzione di Alessia Marcuzzi, cercare di capire se si possono fidare gli uni degli altri oppure no. Siete appassionati del programma? Ecco come vederlo in televisione in diretta o in streaming.

Vuoi sapere quando comincia il programma?

Puntate Temptation Island Vip 2019 streaming e tv: come vederle

Come vi abbiamo anticipato i misteri attorno alle puntate Temptation Island Vip sono stati svelati. A condurre il programma, come ormai sappiamo, sarà Alessia Marcuzzi e le coppie ormai sono state rese note. Famose o meno sta a voi dirlo, ma sicuramente sarà un’edizione interessante (anche se l’assenza di Valeria Marini si farà sentire). Per vedere Temptation Island 2019 in tv o in streaming sappiamo già che il programma ovviamente andrà in onda su Canale 5 e quindi potrete vederlo in diretta ogni lunedì, proprio come era successo per la versione classica di Temptation. Se non potete godere della puntata del viaggio dei sentimenti in diretta non preoccupatevi perché grazie alla piattaforma di Mediaset rivideo e Witty Tv potrete vedere comodamente quando volete sia la puntata intera di Temptation Island Vip in streaming, sia i momenti più salienti della puntata saltando invece quelli che non vi piacciono molto. Insomma, le possibilità per vedere e rivedere Temptation Island VIP ci sono anche perché su Mediaset Extra la puntata di Temptation verrà molto probabilmente trasmessa in replica il giorno dopo la messa in onda in diretta proprio per permettere a tutti di vedere come si evolvono i rapporti tra le coppie, i tentatori e le tentatrici del programma.

