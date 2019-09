Domenica In, svelati gli ospiti della prima puntata: c’è anche un volto amatissimo di Uomini e Donne. Scopriamo tutti i nomi.

Manca poco al ritorno di Domenica In. E la padrona di casa è già pronta. Sarà ancora Mara Venier a condurre il programma domenicale di Rai Uno, che ripartirà domenica 15 settembre, proprio come la ‘rivale’ Domenica Live. Per ‘contrastare’ la D’Urso, zia Mara è pronta ad accogliere tantissimi ospiti in studio per le sue interviste. I nomi dei personaggi che saranno ospiti nella prima puntata di Domenica In sono già trapelati sul web. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Allora scopriamolo insieme.

Domenica In, svelati gli ospiti della prima puntata: c’è anche Giulia De Lellis

Sta per iniziare una nuova, ricchissima, stagione di Domenica In. Mara Venier è pronta ad accogliere tantissimi ospiti nel suo studio. E, a quanto pare, si inizierà col botto. Oltre a quella che dovrebbe essere una presenza fissa nel programma, Orietta Berti, per la prima puntata ci saranno tanti ospiti speciali. Ad iniziare con Amadeus, il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanermo 2020, che condividerà con noi le emozioni per la nuova avventura. Ci sarà la bellissima moglie di Raul Bova, Rocio Munoz Morales, e, per la gioia delle donne, l’affascinante attore Daniele Liotti. Ci saranno inoltre due amatissime cantanti, Romina Power e Arisa. Per finire, una protagonista assoluta di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Con ogni probabilità, l’influencer parlerà del suo libro sul tradimento. Cosa ne penserà la zia Mara? Non ci resta che attendere una settimana per scoprire tutte le novità della nuova stagione di Domenica In. Noi siamo pronti, e voi?