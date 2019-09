Miguel Chavez tornerà ad Amici? Le indiscrezioni stanno facendo già sognare i fan del ballerino, che con uno ‘strano’ post su Instagram sembra togliere i dubbi.

La nuova edizione di Amici è sicuramente in preparazione, ma al momento si sa poco o nulla su quello che accadrà. Probabilmente ne sanno poco anche gli stessi autori del programma, che al momento sono impegnati con la realizzazione della versione Vip del Talent Show targato Maria De Filippi. Mentre escono man mano i nomi dei concorrenti famosi che si apprestano a mettersi in gioco nel programma, c’è già chi pensa alla prossima edizione ‘nip’ di Amici, che potrebbe vedere un grande ritorno: si tratta del ballerino Miguel Chavez, che per un soffio non è riuscito ad arrivare al serale dell’ultima stagione dello show di Canale 5. Ecco gli indizi che fanno pensare al suo ritorno.

Amici, il ritorno di Miguel Chavez nella scuola? Il post su Instagram fa sognare i fan

La nuova stagione di Amici è ancora tutta un work in progress, ma alcuni indizi fanno pensare al grande ritorno di uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione: parliamo di Miguel Chavez, il ballerino di Lugano che non è riuscito per un soffio ad accedere alla fase del serale. Il giovane aveva sempre dichiarato di non aver mai potuto studiare in un’accademia prima della scuola di Amici, e nonostante il suo grande talento e i passi avanti fatti durante il percorso nel programma, alla fine ha dovuto lasciare la scuola a un passo dal tanto desiderato serale. Maria De Filippi lo aveva invitato in diretta a ripresentarsi ai casting per Amici 19, e sembra proprio che Miguel abbia seguito i suo consiglio.

Un post su Instagram del ballerino sta facendo sognare i fan. Il ragazzo ha voluto ringraziare i suoi sostenitori, dicendo che sono stati loro la sua forza e la sua spinta per continuare a credere nei sogni. ‘Voi siete il motivo per cui voglio tornare a combattere per i miei obiettivi e voglio essere un’ispirazione per tutti quelli che hanno un sogno’. Queste parole, pur non esplicitamente, fanno intendere che Miguel ha intenzione di riprovare a realizzare il suo sogno, magari proprio ripartendo dalla scuola di Amici.

