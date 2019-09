Belen Rodriguez sale le scale del suo amatissimo camper a Tu si que vales e l’abito diventa troppo corto: uno spacco inguinale e una gonna molto ‘alta’ che hanno reso tutto molto ‘hot’

Belen Rodriguez ha appena annunciato di essere tornata alla carica con le registrazioni di Tu Si Que Vales: per ora, soltanto prove, prove e prove. Intanto, però, si sono già rincontrati tutti come dei veri e propri vecchi amici. Ci sono Alessia Sakara e Martin Castrogiovanni, come nella scorsa edizione. E tra loro due l’immancabile Belen. Una Belen che è appena tornata da un meraviglioso periodo di vacanze con Stefano De Martino e Santiago. Un amore, una famiglia, una serenità ritrovata per la bella showgirl argentina. Così, a Tu si que vales è tornata in gran forma. Una forma smagliante che mette in mostra con degli abiti da capogiro che farebbero impazzire chiunque.

Belen Rodriguez e quell’abito troppo corto: spacco inguinale da capogiro

L’abbiamo vista mentre era in registrazione, seduta a quel bancone proprio come gli anni scorsi con al suo fianco i ‘maschiacci’ della situazione. E poi l’abbiamo vista mentre tornava in camerino, nel famoso camper che ci mostra nelle storie Instagram. Ecco, è proprio mentre sale gli scalini del camper che il vestito diventa troppo corto per una showgirl con delle gambe così lunghe. Tutto diventa magicamente ‘hot’ su Instagram e siamo sicuri che il suo smartphone si sarà intasato di messaggi scritti in direct dai suoi follower.

Come possiamo vedere, da vera seduttrice, Belen si lascia inquadrare proprio nell’istante in cui deve salire su per le scale del suo camper. Chissà quanta gente avrà avuto degli svenimenti mentre sfogliava le sue storie Instagram…

E chissà, poi, cosa dirà Stefano… sarà un marito geloso oppure si perderà anche lui tra le linee stupende della sua amata Belen mentre guarda i video che posta sui social? Chissà, dovremmo chiederglielo personalmente. Intanto, manca veramente poco al ritorno di Tu si que vales in televisione e quindi molto presto potremo rivederla anche sul grande schermo e non soltanto quello (piccolo) del nostro smartphone.

