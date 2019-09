Amici Vip 2019: data di inizio, concorrenti, conduttori e ultime news

Amici Vip 2019: quando comincia, concorrenti e conduttore del nuovo programma di Maria De Filippi.

Ormai lo sappiamo, a settembre andrà in onda uno spin-off di Amici di Maria De Filippi chiamato Amici VIP, a condurlo ovviamente non ci sarà Maria De Filippi ma si parla di Diana Del Bufalo o Michelle Hunziker, proprio la bella conduttrice bionda sarebbe probabilmente la scelta più consona per questo tipo di programma. Vediamo però tutto quello che serve sapere sul nuovo programma che andrà in onda a settembre.

Cos’è Amici VIP e quando comincia

Amici Vip, come abbiamo detto, è uno spin-off che metterà alla prova nelle varie performance artistiche come danza, canto e recitazione dei big, ossia dei personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Quando va in onda la prima puntata di Amici vip? Questa è una bella domanda perché ancora non è stata resa nota la data di messa in onda. Sappiamo che comincerà a essere trasmesso in televisione dall’autunno ovviamente il format sarà serale senza andare ad accavallarsi e a togliere spazio a quello che invece è il serale di Amici classico.

Conduttore Amici Vip 2019: Michelle Hunziker al comando?

Per quanto riguarda il conduttore di Amici Vip molto probabilmente la scelta ricadrà su Michelle Hunziker che già ha condotto con successo altri diversi programmi sempre di casa Mediaset.

Concorrenti Amici Vip 2019: chi ci sarà

Per quanto riguarda i concorrenti di Amici Vip ci sono delle curiosità perché, fra coloro che potrebbero partecipare a questo programma è sbucato il nome di Wanda Nara, manager e compagna di Mauro Icardi. Tra gli altri nomi potrebbe sbucare anche Gianni Sperti, Valerio Pino, nonostante le polemiche e il caos che l’ex ballerino professionista di Amici aveva causato, il cantante Marco Carta e anche l’attore Paolo Conticini. Pare però che in realtà proprio su alcuni di questi nomi siano già arrivate le smentite. A oggi i nomi ufficiali dei concorrenti sono:

Ciro Ferrara

Laura Torrisi

Joe Bastianich

Emanuele Filiberto

Filippo Bisciglia

Pamela Camassa

Raniero Monaco di Lapio

Francesca Manzini

Martin Castrogiovanni

Cristina Donadio

Massimiliano Varrese

Chiara Giordano

