Brutta disavventura per un’ex amatissima velina di Striscia la Notizia: la ragazza è ricoverata in ospedale, il suo racconto choc nelle storie Instagram.

Una notizia molto particolare ha scosso in questi giorni il pubblico più affezionato di Striscia la Notizia. Una delle ex veline del programma, infatti, è finita in ospedale per una brutta disavventura, alla quale si sono aggiunte alcune incredibili complicazioni. Chi è il personaggio in questione? Parliamo di Giulia Calcaterra, velina del noto show satirico nella stagione 2012-2013, che ha raccontato tramite Instagram l’incredibile disavventura che le è accaduta durante un viaggio in Indonesia. Proviamo ad andare con ordine e a ricostruire l’assurda vicenda.

Giulia Calcaterra in ospedale, l’ex velina racconta: ‘Ho un buco nel piede, è stato un batterio’

L’ex velina Giulia Calcaterra si trova attualmente ricoverata in ospedale. In vacanza in Indonesia, la giovane ha fatto una serie di attività sportive, durante una delle quali ha sbattuto il piede su un corallo. Tutto sembrava limitarsi a una semplice botta, tanto che l’ex velina ha continuato a divertirsi senza problemi. Nei giorni successivi, però, il suo piede si è gonfiato in maniera preoccupante, tanto che si credeva ci fosse qualcosa di rotto. Una volta in Italia, Giulia è stata prima medicata sul taglio che aveva rimediato, ma poi è stata costretta a tornare in ospedale perché il taglio era diventato un enorme buco sul malleolo. Da accurati controlli è venuto fuori che questo foro è stato causato da un batterio, del quale però non si conosce ancora il nome.

Nelle sue storie Instagram Giulia risulta ancora scioccata per l’incredibile disavventura che le è capitata, e nonostante abbia sempre meno dolore al piede, non potrà essere dimessa finché i medici non avranno ulteriori certezze e notizie sul batterio che l’ha ‘aggredita’, in modo da trovare la cura giusta per il suo piede. La vicenda è davvero molto particolare, anche perché la Calcaterra non riesce ancora a camminare ed è costretta a muoversi con le stampelle. Da parte di noi tutti, i migliori auguri di una pronta guarigione all’ex velina.

