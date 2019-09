Selma Blair ha postato una foto in cui è nuda dopo aver svolto la chemioterapia: scoppia la polemica sul web.

L’attrice statunitense, Selma Blair, sta combattendo contro la sclerosi multipla che le è stata diagnosticata un anno fa. La star di “Cruel Intentions” è molto apprezzata e riesce sempre a far parlare di sé per il suo coraggio e per la sua intraprendenza nel combattere la malattia. Non solo per questo a quanto pare: poche ore fa è spuntato uno scatto sul suo profilo Instagram del tutto inaspettato. Si mostra con il fondoschiena nudo, senza slip! Il post è decisamente provocatorio ed ha lasciato subito parlare utenti: vediamo nel dettaglio la foto e cosa sta accadendo su Instagram.

Leggi anche:

Selma Blair, la foto nuda dopo la chemioterapia: polemica sul web

Sul profilo Instagram di Selma Blair, l’attrice americana affetta da sclerosi multipla, è spuntato uno scatto che sta facendo discutere il mondo del web. La donna si mostra nuda dopo la chemio: indosso ha solo un pullover corto rosa. Senza pantaloni e senza slip: a coprire le parti intime è una borsetta a forma di granchio.

La foto decisamente provocatoria ha fatto scoppiare subito una polemica sul web: sono tantissimi i commenti di utenti che non hanno apprezzato. Molti hanno criticato la scelta di pubblicare uno scatto così: la sua risposta ad un utente ha lasciato tutti in silenzio. “Questo scatto rappresenta me. Non rappresenta te, siamo tutti diversi“: queste le parole dell’attrice a coloro che non hanno gradito l’immagine. L’attrice si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapie con cure sperimentali: è bene che gli utenti invece di attaccarla, si complimentino per la forza ed il coraggio che trova ogni giorno per combattere contro questo terribile male.