Mister Italia 2019, il vincitore è Giulio Schifi: il più bello d’Italia ha 23 anni e il pubblico lo conosce già, perché è stato corteggiatore a Uomini e Donne.

In questi giorni ha tenuto banco sul web l’elezione di Miss Italia, la giovane Carolina Stramare, la cui bellezza, insieme alla sua particolare storia, ha trionfato tra tante concorrenti nel Concorso più famoso d’Italia. Anche se con una minore eco mediatica, anche Mister Italia è arrivato alla fine e ha visto l’elezione del vincitore nella finale dell’8 settembre a Trani, in Puglia. A vincere il titolo è stato Giulio Schifi, 23 anni, della provincia di Rieti. Il più bello d’Italia è in realtà un volto già noto al pubblico, perché ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore: ecco chi è e cosa ha fatto nel programma di Maria De FIlippi.

Giulio Schifi è Mister Italia 2019: ecco chi è e cosa ha fatto a Uomini e Donne

Giulio Schifi è nato nel 1996, ha dunque 23 anni ed è originario di Contigliano, piccolo paese in provincia di Rieti. Alto 1.87 m, ha una bellezza tipicamente mediterranea, con capelli lunghi e barba leggermente incolta. Occhi verdi e carnagione scura, ha anche un fisico scolpito. Tutte queste caratteristiche, insieme alla sua personalità che sicuramente ha colpito la giuria presieduta da Vladimir Luxuria, sono state fondamentali per il titolo di Mister Italia, che il giovane ha vinto, scelto fra 30 concorrenti.

Giulio però è già noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne proprio nella stagione scorsa, come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Dopo che la conoscenza con la tronista non è andata oltre i primi approcci, il giovane ha deciso di giocarsi la carta di Mister Italia, e a quanto pare ha fatto bene. Da sempre appassionato di Basket, Giulio sogna di far l’attore, ma nel frattempo è anche un imprenditore, nonostante la giovane età, e gestisce due Case di Riposo. Un impegno anche nel sociale, dunque, per il ragazzo, che con questa vittoria avrà sicuramente un ‘pass’ speciale per l’ingresso nel tanto desiderato mondo dello spettacolo.

