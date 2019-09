Fabrizio Corona, altro processo per lui: c’entra Selvaggia Lucarelli diffamata dall’ex re dei paparazzi durante la trasmissione di Giletti



Non c’è pace per Fabrizio Corona. Arriva l’ennesimo processo per lui. Questa volta c’entra la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Più in particolare, l’ex fiamma di Belen Rodriguez è accusato di aver offeso la reputazione della Lucarelli durante la trasmisione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti.

Tra i due non scorre buon sangue da sempre e questo si sa. Ma vediamo nel dettaglio le dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno fatto infuriare la giornalista.

Per chi non lo sapesse, Fabrizio Corona qualche mese fa è stato sospeso dal regime di affidamento terapeutico per aver violato troppe volte le restrizioni che doveva rispettare. La decisione di chiudere tra le sbarre nuovamente Corona è legata a più violazioni che l’ex paparazzo avrebbe commesso, infrangendo le regole e le disposizioni imposte dal tribunale.

Adesso, il re del gossip torna a processo. Stavolta per aver diffamato la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Corona è stato citato in giudizio per una serie di dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti e per due post pubblicati su Instagram nel 2018. Il processo inizierà il prossimo 20 dicembre. In particolare durante la trasmissione dichiarò: “Io penso che Selvaggia Lucarelli abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.