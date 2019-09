Diletta Leotta si è mostrata su Instagram avanti lo specchio con un vestito da diva: l’incidente hot fa ipnotizzare i fan.

Una delle donne più belle e sexy della tv italiana è sicuramente Diletta Leotta: la conduttrice sportiva di DAZN e speaker di Radio 105 è molto desiderata dal pubblico maschile. Sui social riesce sempre ad incantare tutti con i suoi scatti hot: tra palestra, lavoro o al mare, la showgirl lascia tutti senza fiato mostrandosi sempre al top. Pochi minuti fa era in un negozio e provava alcuni abiti: a cosa le servirà un vestito così elegante? Intanto però gli occhi di tutti sono caduti su un particolare: un incidente hot su Instagram ha fatto ipnotizzare i fan. Ecco di cosa si tratta.

Diletta Leotta incidente hot davanti lo specchio: lo spacco si apre troppo, fan su Instagram ipnotizzati

E’ certamente alla ricerca di un abito elegante: Diletta Leotta tramite le IG story sta mostrando a tutti i vari vestiti da cerimonia che sta indossando in un negozio. Uno celeste, un altro bianco e per ultimo uno nero: sembra davvero una diva! Uno spacco al lato e delle frange luccicanti accompagnate da un movimento di bacino: la Leotta ha deciso di far impazzire proprio tutti!

Un incidente chiaramente voluto quello della conduttrice: i fan sono rimasti totalmente ipnotizzati.