Diletta Leotta si siede sullo sgabello mentre qualcuno la riprende: la gonna è troppo corta e lo sguardo di tutti finisce inevitabilmente lì

Diletta Leotta ha presentato un evento molto importante proprio negli ultimi giorni: parliamo del Fifa Football Awards 2019, una premiazione del miglior calciatore della stagione calcistica dell’anno 2019. Su Instagram ha pubblicato una foto con su scritto “E’ un onore presentare quest’evento”. Tra le storie, invece, vediamo dei video che sono stati girati da qualcuno nel pubblico proprio mentre ha lei la parola. Indossa degli abiti molto ‘particolari’ ed anche una gonna abbastanza corta. Così, quando si siede sullo sgabello – siamo sicuri – gli occhi di tutti i presenti e anche quelli che hanno assistito al video solo su Instagram, saranno caduti inevitabilmente sulle sue gambe.

Diletta Leotta si siede sullo sgabello: la gonna è troppo corta

Camicia bianca, gonna verde e scarpe con tacchi alti di colore giallo. Tutto in tonalità molto chiara. Un look che fa molto donna. Donna in carriera, forse, per essere più precisi. Diletta è indiscutibilmente bella e non si può non ammirarla in ogni post su Instagram oppure ad ogni evento che presenzia.

Una presentatrice d’altissimo livello quella scelta dagli organizzatori dell’evento. Chissà, forse, Diletta sarà riuscita a far passare in secondo piano anche il calciatore più forte dell’anno appena premiato. Con delle gambe del genere, tutto ma proprio tutto non può che passare in secondo piano. E’ inevitabile. Così, guardando le storie della presentatrice, ci saranno stati sicuramente diversi ‘capogiri’ tra i fan. Non possiamo controllare i commenti perché alle storie è possibile commentare soltanto in direct. Beh, pertanto, possiamo solo immaginare quanti complimenti le siano arrivati in privato. Magari, anche quelli del suo pugile ‘preferito’. Sappiamo bene, infatti, che ultimamente si è legata molto a Daniele Scardina, dopo la fine della relazione con Mammì. Dopo qualche giorno di vacanza insieme, tuttavia, non abbiamo avuto più notizie ‘importanti’ sulla loro relazione. Chissà…